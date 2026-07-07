Beşiktaş duyurdu: Yeni transfer geliyor
13:05, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 13:13, 07/07/2026, Salı
AA
Doğan Alemdar Başkaşehir formasıyla 3 maça çıktı.
Beşiktaş, RAMS Başakşehir'de forma giyen kaleci Doğan Alemdar'ın transferi için prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Beşiktaş, kaleci Doğan Alemdar'ı duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Doğan Alemdar, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Doğan Alemdar'ı taşıyan uçak saat 18.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır" ifadelerine yer verildi.
Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Kayserispor'da başlayan Doğan Alemdar, 2021'de Fransa temsilcisi Rennes'e transfer oldu. Fransa'nın Troyes takımında da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki file bekçisini, geçen sezon başında Başakşehir kadrosuna kattı.
Doğan Alemdar, geçen sezon Türkiye Kupası'nda 3 maçta forma giydi.
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Başlıklar :BeşiktaşBaşakşehirDoğan Alemdar
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