TRT spikerinden ABD'ye olay gönderme: "Son dakika değişiklik olmazsa..."
Belçika'nın ABD'yi 4-1 yenerek Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldiği maçın ardından TRT spikeri Özkan Öztürk'ün yaptığı gönderme sosyal medyada gündem oldu.
Karşılaşmanın ardından TRT ekranlarında maçı anlatan spiker Özkan Öztürk'ün yaptığı sunum ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, ev sahibi ABD'yi 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Son düdüğün ardından Öztürk, "Ve maç bitti... Son dakika bir değişiklik olmazsa ABD turnuvaya veda etti. Belçika çeyrek finalde" ifadelerini kullandı.
Deneyimli spikerin bu sözleri, ABD'nin Bosna Hersek ile oynadığı son 32 turu maçında yaşanan tartışmalı olaya gönderme olarak değerlendirildi.
Söz konusu mücadelede kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un cezası, FIFA tarafından ertelenmiş ve yıldız oyuncu Belçika karşısında forma giyebilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın kırmızı kartın ertelenme sürecine müdahil olması büyük tartışmalara neden olmuştu.
Özkan Öztürk'ün "Son dakika bir değişiklik olmazsa" ifadeleri de sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından bu tartışmalı karara ince bir gönderme olarak yorumlandı.
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