ABD'ye evinde ikonik gönderme! Lukaku attı, Belçika "Trump Dansı" ile sosyal medyayı salladı

Son dans erken bitti! Cristiano Ronaldo’yu ağlatan son dakika düdüğü

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda dünya futbolunun iki devi Portekiz ve İspanya, Teksas'taki Dallas Stadium'da kelimenin tam anlamıyla bir erken final mücadelesinde karşı karşıya geldi.Maç boyu büyük bir taktik savaşa sahne olan karşılaşmanın 90+1. dakikasında kalesinde gördüğü golle sarsılan Portekiz, turnuvaya veda etti. Son düdüğün çalmasıyla birlikte futbol tarihinin en büyük figürlerinden biri olan 41 yaşındaki kaptan Cristiano Ronaldo, orta sahada gözyaşlarına boğuldu.