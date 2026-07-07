ABD'ye evinde ikonik gönderme! Lukaku attı, Belçika "Trump Dansı" ile sosyal medyayı salladı
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda turnuvanın güçlü ekiplerinden Belçika, ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ni sahadan silen bir futbolla 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ancak Philadelphia ve Los Angeles sokaklarında yankılanan bu net galibiyetten ziyade, dünya basını ve sosyal medya platformları maçın uzatma dakikalarında yaşanan sıra dışı bir gol sevincini konuşuyor. Belçika'nın gol makinesi Romelu Lukaku'nun 90. dakikada attığı golün ardından tüm takımın gerçekleştirdiği kutlama, turnuva tarihinin en çok paylaşılan anlarından biri oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, Amerika Birleşik Devletleri'ni 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından ise Belçikalı futbolcuların gol sevinci sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Belçika rahat kazandı
Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Belçika, ABD karşısında etkili performansıyla sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin son golü ise 90. dakikada yıldız golcü Romelu Lukaku'dan geldi.
Bu sonuçla Belçika, Dünya Kupası'nda yoluna çeyrek finalde devam etme hakkı kazandı.
Trump dansı dikkat çekti
Karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri ise Belçikalı futbolcuların son golün ardından yaptığı kutlama oldu.
Lukaku'nun 90. dakikada kaydettiği golün ardından Belçikalı oyuncular, birlikte "Donald Trump dansı" olarak sosyal medyada anılan kutlamayı yaptı. Futbolcuların bu sevinci kısa sürede sosyal medya platformlarında milyonlarca kez izlenirken, futbolseverler arasında farklı yorumlara neden oldu.
Sosyal medyada gündem oldu
Belçikalı futbolcuların gol sevincine ilişkin görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Çoğu kullanıcı kutlamayı eğlenceli bulurken, kimi kullanıcılar ise farklı değerlendirmelerde bulundu.
Belçika, sahadaki etkili performansıyla çeyrek finale yükselirken, maç sonunda yaptığı sıra dışı gol kutlamasıyla da Dünya Kupası'nın en çok konuşulan anlarından birine imza attı.
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