Galatasaray çekildi, Fırtına işi bitirdi! Bordo-mavililerin yeni transferi bu akşam Trabzon'da
Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve transfer döneminin en agresif takımı olan Trabzonspor, uzun süredir peşinde koştuğu, Avrupa futbolunun yükselen Türk yıldızı Aral Şimşir transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray'ın da uzun süre devrede olduğu transfer yarışında vites yükselten bordo-mavili yönetim, Danimarka ekibi FC Midtjylland ile tüm pürüzleri gidererek el sıkıştı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, uzun süredir gündeminde yer alan milli futbolcu Aral Şimşir transferinde mutlu sona ulaştı.
Bordo-mavili kulübün, Danimarka ekibi FC Midtjylland forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla anlaşma sağladığı öğrenildi. Transfer sürecinin tamamlanmasının ardından Aral Şimşir'in bu akşam 19.30-20.00 saatleri arasında Trabzon'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Milli yıldız bordo-mavili oluyor
A Milli Takım formasını da giyen Aral Şimşir'in, Trabzonspor ile her konuda anlaşma sağladığı belirtilirken, transferin kısa süre içerisinde kulüp tarafından resmen duyurulması bekleniyor.
Genç yaşına rağmen Avrupa'da gösterdiği performansla dikkat çeken Aral Şimşir'in, hücum hattında teknik kapasitesi, hızı ve asist özellikleriyle Trabzonspor'a önemli katkı sağlaması hedefleniyor.
Rekor transfer olabilir
İddialara göre Trabzonspor, Aral Şimşir transferi için bonuslarla birlikte yaklaşık 15 milyon avroluk bir anlaşmaya imza attı. Bu rakamın resmiyet kazanması halinde Aral Şimşir, bordo-mavili kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen futbolcusu olacak.
Bordo-mavili taraftarlar ise milli yıldızın Trabzon'a gelişini büyük heyecanla beklerken, transferin resmi açıklamasının sağlık kontrollerinin ardından yapılması bekleniyor.
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