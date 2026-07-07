Galatasaray çekildi, Fırtına işi bitirdi! Bordo-mavililerin yeni transferi bu akşam Trabzon'da

ABD'ye evinde ikonik gönderme! Lukaku attı, Belçika "Trump Dansı" ile sosyal medyayı salladı

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda turnuvanın güçlü ekiplerinden Belçika, ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ni sahadan silen bir futbolla 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ancak Philadelphia ve Los Angeles sokaklarında yankılanan bu net galibiyetten ziyade, dünya basını ve sosyal medya platformları maçın uzatma dakikalarında yaşanan sıra dışı bir gol sevincini konuşuyor. Belçika'nın gol makinesi Romelu Lukaku'nun 90. dakikada attığı golün ardından tüm takımın gerçekleştirdiği kutlama, turnuva tarihinin en çok paylaşılan anlarından biri oldu.