Süper Lig’in yeni ekibi dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katıyor: Sözleşmeyi imzalamak için İstanbul’a geldi
15:10, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
Süper Lig ekiplerinde transfer çalışmaları devam ediyor. Süper Lig’in yeni ekibinden de sürpriz bir atak geldi. Dünyaca ünlü yıldız oyuncu, ıslak imza için İstanbul’a geldi.
Dünyaca ünlü bir yıldız daha Süper Lig’e transfer olmak üzere.
Çorum FK, yıldız golcü Pierre-Emerick Aubameyang transferinde sona yaklaştı.
Gazeteci Salim Manav’ın haberine göre; taraflar kişisel şartlarda anlaşmaya varırken, Aubameyang'ın transfer sürecini tamamlamak üzere İstanbul'a geldiği belirtildi.
Çorum FK'nın deneyimli golcüyle maaş ve sözleşme detaylarında anlaşma sağladığı, transferin resmiyet kazanması için son prosedürlerin yürütüldüğü ifade edildi.
Başlıklar :Çorum FKPierre-Emerick AubameyangSüper Lig
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