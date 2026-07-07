Ersin Destanoğlu'nun yeni adresi belli oldu: İmza an meselesi
15:39, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 15:48, 07/07/2026, Salı
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Beşiktaş'ta kaleci rotasyonu sil baştan değişti. Siyah-beyazlılar Doğan Alemdar ve Alexander Nübel'de mutlu sona ulaştı. Sözleşmesi biten Ersin Destanoğlu'nun ise Premier Lig ekibine transfer olacağı bildirildi.
Yeni sezon öncesi kadrosunu yeniden şekillendiren Beşiktaş'ta kaleci rotasyonunda önemli değişiklikler yaşandı.
Siyah-beyazlılar, Başakşehir'den Doğan Alemdar ve Bayern Münih'in Alman file bekçisi Alexander Nübel ile anlaşmaya vardı.
Yeni isimlerle anlaşma sağlayan siyah-beyazlı yönetim, Ersin Destanoğlu'nun ise sözleşmesini uzatmadı.
Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş altyapısından yetişen 25 yaşındaki kaleci, Premier Lig'e yükselen Hull City ile transfer görüşmelerini sürdürüyor.
Haberde, Ersin Destanoğlu'nun kısa süre içerisinde İngiltere'ye giderek sağlık kontrollerinden geçeceği, ardından da resmi sözleşmeye imza atmasının beklendiği aktarıldı.
Başlıklar :BeşiktaşErsin DestanoğluHull City
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