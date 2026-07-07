Arjantin - Mısır maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri…
2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ve Mısır bu akşam saat 19.00’da Atlanta Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Avusturya, Cezayir ve Ürdün'le mücadele ettiği J Grubu'ndan 3'te 3 yaparak çıkan Arjantin, Son 32 Turu'nda Yeşil Burun Adaları'yla karşılaştı. Arjantin, rakibini uzatmalara giden maçta 3-2 mağlup ederek adını Son 16 Turu'na yazdırdı. G Grubu'nda Belçika, İran ve Yeni Zelanda ile birlikte yer alan Mısır, 5 puanla ikinci sırada yer alarak Son 32 Turu'na yükseldi. Son 32 Turu'nda Avustralya ile eşleşen Mısır, rakibini normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 4-2 mağlup ederek Son 16 bileti aldı. Peki, Arjantin - Mısır maçı hangi kanalda? İşte Arjantin - Mısır canlı izleme linki…
ARJANTİN - MISIR MAÇI SAAT KAÇTA?
2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Arjantin ile Mısır karşı karşıya gelecek. Atlanta Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.
Avusturya, Cezayir ve Ürdün'le mücadele ettiği J Grubu'ndan 3'te 3 yaparak çıkan Arjantin, Son 32 Turu'nda Yeşil Burun Adaları'yla karşılaştı. Arjantin, rakibini uzatmalara giden maçta 3-2 mağlup ederek adını Son 16 Turu'na yazdırdı.
G Grubu'nda Belçika, İran ve Yeni Zelanda ile birlikte yer alan Mısır, 5 puanla ikinci sırada yer alarak Son 32 Turu'na yükseldi. Son 32 Turu'nda Avustralya ile eşleşen Mısır, rakibini normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 4-2 mağlup ederek Son 16 bileti aldı.
Arjantin ile Mısır, Dünya Kupası'nda ilk kez kozlarını paylaşacak. İki takım son olarak 2008'de bir hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş, mücadeleyi Arjantin, Sergio Agüero ve Nicolas Burdisso'nun golleriyle 2-0 kazanmıştı.
Son dünya şampiyonu Arjantin, Afrika ülkelerine karşı üstünlüğüyle dikkat çekiyor. Arjantin, Afrika takımlarına karşı oynadığı son 8 maçın tamamını kazandı.
Arjantin'in Mısır karşısındaki en önemli kozu Lionel Messi olacak. Kupada oynadığı 4 maçta 7 kez fileleri havalandıran yıldız oyuncu, gol krallığı yarışında zirveyi Kylian Mbappe ve Erling Haaland ile birlikte paylaşıyor.
Mısır'da ise Emam Ashour, attığı 2 golle takımın en skorer ismi olarak dikkat çekiyor. Mohamed Salah ise turnuvada 16 gol pozisyonu yaratarak, bu alanda Leandro Trossard ile birlikte zirvede yer alıyor.
ARJANTİN - MISIR MAÇI HANGİ KANALDA?
Arjantin - Mısır maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
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