Galatasaray çekildi, Fırtına işi bitirdi! Bordo-mavililerin yeni transferi bu akşam Trabzon'da

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve transfer döneminin en agresif takımı olan Trabzonspor, uzun süredir peşinde koştuğu, Avrupa futbolunun yükselen Türk yıldızı Aral Şimşir transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray'ın da uzun süre devrede olduğu transfer yarışında vites yükselten bordo-mavili yönetim, Danimarka ekibi FC Midtjylland ile tüm pürüzleri gidererek el sıkıştı.