Serdar Saatçı'nın yeni takımı belli oldu

Trabzonsporlu futbolcu Serdar Saatçı, Çorum FK'ye transfer oldu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, Çorum Futbol Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Çorum Futbol Kulübü, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 500 bin avro+KDV ödeme yapacaktır. Ayrıca Çorum Futbol Kulübü, kulübümüze futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 50'sini ödeyecektir."

Açıklamada, Serdar Saatçı ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtilerek, "Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" denildi.

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