Yüksel Yıldırım canlı yayında Trabzonspor’un istediği yıldızı açıkladı: ‘Haber bekliyoruz!’

VAN DRONGELEN İÇİN AÇIKLAMA





Galatasaray'ın Van Drongelen için bir teklif yapmadığını belirten Yıldırım, "Rick Van Drongelen değerli bir oyuncumuz. Galatasaray'ın ilgisi olduğuna dair iddialar doğru değil. Panatinaikos ve Trabzonspor'dan teklif geldi. Ertuğrul Doğan başkan ile konuştuk. Oyuncuyla görüşmek için izin istediler. Biz de izin verdik. Bazen transferler son güne de kalabiliyor. Biz geçen yaz Dimatta'yı satmayı düşünmüyorduk. Şampiyonlar Ligi'ne katılan Pafos son gün çok iyi bir teklif yaptı, biz de kabul ettik. Drongelen'in menajeri oyuncusuyla ilgilenen kulüplerin olduğunu söyledi. Ondan haber bekliyoruz" şeklinde konuştu.



