Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Yüksel Yıldırım canlı yayında Trabzonspor’un istediği yıldızı açıkladı: ‘Haber bekliyoruz!’

Yüksel Yıldırım canlı yayında Trabzonspor’un istediği yıldızı açıkladı: ‘Haber bekliyoruz!’

13:154/07/2026, Cumartesi
G: 4/07/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Samsunspor'da, Başkan Yüksel Yıldırım katıldığı radyo programında transfer piyasasını sarsacak çok net ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Radyospor'da Ayhan Şensoy'un sunduğu Derin Pas programına konuk oldu.


Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Yüksel Yıldırım, "Kayserispor'dan Bilal Beyazıt ve Gençlerbirliği'nden Samet Onur ile sözleşme imzaladık. Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı da istedik ama şartlar oluşmadı. Şimdilik o transferi askıya aldık. Pazartesi günü kamp başlayacak. Hocamız kampta oyuncuları görecek, sonra transferlere şekil vereceğiz. Yurt dışından 3 gurbetçi oyuncu aldık. 4 tane daha transfer yapacağız ama acele etmeyeceğiz. Zaten geniş bir kadromuz var" dedi.


VAN DRONGELEN İÇİN AÇIKLAMA


Galatasaray'ın Van Drongelen için bir teklif yapmadığını belirten Yıldırım, "Rick Van Drongelen değerli bir oyuncumuz. Galatasaray'ın ilgisi olduğuna dair iddialar doğru değil. Panatinaikos ve Trabzonspor'dan teklif geldi. Ertuğrul Doğan başkan ile konuştuk. Oyuncuyla görüşmek için izin istediler. Biz de izin verdik. Bazen transferler son güne de kalabiliyor. Biz geçen yaz Dimatta'yı satmayı düşünmüyorduk. Şampiyonlar Ligi'ne katılan Pafos son gün çok iyi bir teklif yaptı, biz de kabul ettik. Drongelen'in menajeri oyuncusuyla ilgilenen kulüplerin olduğunu söyledi. Ondan haber bekliyoruz" şeklinde konuştu.


"BEKLENTİMİZ 10 MİLYON EURO



Samsunspor'un gözde oyuncularından biri de Marius Mouandilmadji. 28 yaşındaki forvet oyuncusuyla ilgilenen birçok kulübün olduğunu ifade eden başkan Yüksel Yıldırım, "Real Sociedad'dan bir teklif gelmedi. Rusya, Suudi Arabistan ve Fransa'dan 3 farklı kulüpten resmi teklif aldık. Bizim bonservis beklentimiz 10 milyon Euro. Ancak gelen en yüksek teklif 7 milyon Euro. Daha 28 yaşında ve 2 yıl daha sözleşmesi var. Marius Mouandilmadji'yi 10 milyon Euro'nun altında satmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı. 


#Yüksel Yıldırım
#Galatasaray
#Samsunspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA 2026: Emeklinin temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkına göre SGK 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı hesaplama