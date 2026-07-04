Yüksel Yıldırım canlı yayında Trabzonspor’un istediği yıldızı açıkladı: ‘Haber bekliyoruz!’

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Samsunspor'da, Başkan Yüksel Yıldırım katıldığı radyo programında transfer piyasasını sarsacak çok net ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Radyospor'da Ayhan Şensoy'un sunduğu Derin Pas programına konuk oldu.
Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Yüksel Yıldırım, "Kayserispor'dan Bilal Beyazıt ve Gençlerbirliği'nden Samet Onur ile sözleşme imzaladık. Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı da istedik ama şartlar oluşmadı. Şimdilik o transferi askıya aldık. Pazartesi günü kamp başlayacak. Hocamız kampta oyuncuları görecek, sonra transferlere şekil vereceğiz. Yurt dışından 3 gurbetçi oyuncu aldık. 4 tane daha transfer yapacağız ama acele etmeyeceğiz. Zaten geniş bir kadromuz var" dedi.
VAN DRONGELEN İÇİN AÇIKLAMA
Galatasaray'ın Van Drongelen için bir teklif yapmadığını belirten Yıldırım, "Rick Van Drongelen değerli bir oyuncumuz. Galatasaray'ın ilgisi olduğuna dair iddialar doğru değil. Panatinaikos ve Trabzonspor'dan teklif geldi. Ertuğrul Doğan başkan ile konuştuk. Oyuncuyla görüşmek için izin istediler. Biz de izin verdik. Bazen transferler son güne de kalabiliyor. Biz geçen yaz Dimatta'yı satmayı düşünmüyorduk. Şampiyonlar Ligi'ne katılan Pafos son gün çok iyi bir teklif yaptı, biz de kabul ettik. Drongelen'in menajeri oyuncusuyla ilgilenen kulüplerin olduğunu söyledi. Ondan haber bekliyoruz" şeklinde konuştu.
"BEKLENTİMİZ 10 MİLYON EURO
Samsunspor'un gözde oyuncularından biri de Marius Mouandilmadji. 28 yaşındaki forvet oyuncusuyla ilgilenen birçok kulübün olduğunu ifade eden başkan Yüksel Yıldırım, "Real Sociedad'dan bir teklif gelmedi. Rusya, Suudi Arabistan ve Fransa'dan 3 farklı kulüpten resmi teklif aldık. Bizim bonservis beklentimiz 10 milyon Euro. Ancak gelen en yüksek teklif 7 milyon Euro. Daha 28 yaşında ve 2 yıl daha sözleşmesi var. Marius Mouandilmadji'yi 10 milyon Euro'nun altında satmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.