154 maçta 87 gole katkı yaptı: Almanya'da parlayan Serhat Polat'ın yeni adresi Türkiye oldu

2.Lig ekiplerinden 1461 Trabzon, yeni sezon transfer çalışmalarına bir takviye daha ekledi. Karadeniz temsilcisi, son olarak Almanya 3. Lig ekiplerinden Hallescher'de forma giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu Serhat Polat ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

55 gol ve 32 asist

Kariyerinde bugüne kadar 154 resmi karşılaşmada görev alan Serhat Polat, 55 gol ve 32 asistlik performansıyla dikkat çekti. Başarılı oyuncunun Türkiye'den başka kulüplerin de transfer listesinde yer aldığı öğrenildi.

"Olcay Şahan canlı olarak izledi"

İmza töreninde konuşan 1461 Trabzon Kulübü Genel Sekreteri Mehmet Alemdağ, transfer sürecini şu sözlerle anlattı:

"Serhat takibimizde olan bir futbolcuydu. Almanya'da bizzat Başkanımız Celil Hekimoğlu, Yönetim Kurulu Üyemiz Kadir Kantekin ve Teknik Direktörümüz Olcay Şahan, futbolcuyu canlı olarak izledi. Gerçekten kaliteli bir futbolcu. Bize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

Spor

Türk kulüpleri Serhat Polat'ın peşinde: 87 gole katkı yaptı

"Gollerime ve asistlerime artık bu formayla devam edeceğim"

Yeni transfer Serhat Polat ise hedefinin başarılı bir sezon geçirmek olduğunu belirterek, "1461 Trabzon'a başarılı olmak için geldim. Gollerime ve asistlerime artık bu formayla devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.