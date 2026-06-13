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Türk kulüpleri Serhat Polat'ın peşinde: 87 gole katkı yaptı

Türk kulüpleri Serhat Polat'ın peşinde: 87 gole katkı yaptı

15:1313/06/2026, Cumartesi
G: 13/06/2026, Cumartesi
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Serhat Polat'ın güncel piyasa değeri Transfermarkt'ta 100 bin euro olarak gösteriliyor.
Serhat Polat'ın güncel piyasa değeri Transfermarkt'ta 100 bin euro olarak gösteriliyor.

Almanya 3. Lig ekiplerinden Hallescher forması giyen Serhat Polat, Türkiye'den birçok kulübün radarına girdi. 1461 Trabzon'un 25 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Almanya 3. Lig ekiplerinden Hallescher'de forma giyen Serhat Polat, performansıyla Türk kulüplerinin dikkatini çekti.


Lig temsilcisi 1461 Trabzon'un, 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. Taraflar arasında henüz anlaşma sağlanamazken, transfer görüşmelerinin sürdüğü bildirildi.


1461 Trabzon'un yanı sıra Trendyol 1. Lig'den bazı ekiplerin de genç oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.

Her iki kanatta da oynayabiliyor

Sol ayağını etkili bir şekilde kullanan Serhat Polat, sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor. Hızıyla dikkat çeken gurbetçi futbolcu, duran toplardaki etkili şutlarıyla da ön plana çıkıyor.


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Spor / Futbol
13 Haziran, Cumartesi

154 maçta 87 gole katkı

Kariyerinde bugüne kadar 154 karşılaşmaya çıkan Serhat Polat, 55 gol atarken 32 de asist yaptı. Toplamda 87 gole doğrudan katkı sağlayan genç oyuncu, özellikle 2023-2024 sezonundaki performansıyla adından söz ettirdi.

Bir sezonda 38 gole katkı yaptı

Serhat Polat, 2023-2024 sezonunda çıktığı 28 maçta 17 gol ve 21 asistlik performans sergileyerek toplam 38 gole doğrudan katkı verdi. Başarılı futbolcu, gösterdiği bu performansla Türkiye'den birçok kulübün transfer listesine girmeyi başardı.



YouTube
Spor / Futbol
13 Haziran, Cumartesi

#Almanya
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