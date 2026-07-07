Acun Ilıcalı'nın yeni 'futbol aklı' Fenerbahçe'den çıktı
16:21, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 16:42, 07/07/2026, Salı
DHA
Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City, yönetim kadrosunu Fenerbahçe'den tanıdık bir isimle güçlendirdi. Daha önce sarı-lacivertli kulüpte önemli görevler üstlenen isim, İngiliz ekibinin yeni sportif direktörü oldu.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, futbol yapılanmasını tanıdık bir isimle güçlendirdi.
İngiliz ekibi, sportif direktörlük görevine Okan Özkan'ı getirdi.
Premier Lig hedefi doğrultusunda idari kadrosunu güçlendiren Hull City, Okan Özkan'a sportif direktörlük teklifinde bulundu. Tarafların anlaşmaya varmasının ardından genç futbol adamı, İngiliz ekibinin yeni sportif direktörü oldu.
Fenerbahçe'de uzun yıllar çeşitli kademelerde görev yapan ve son olarak futbol koordinatörü olarak çalışan Okan Özkan, geçtiğimiz sezon Polonya ekiplerinden Pogon Szczecin'de futbol ve scout direktörü olarak görev yaptı.
Başlıklar :Premier LigHull CityOkan Özkan
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.