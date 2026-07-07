Cenk Tosun'un transferi resmen açıklandı
16:56, 07/07/2026, Salı
AA
Cenk Tosun, A Milli Takım formasıyla 53 maça çıkıp 21 gol attı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, deneyimli futbolcu Cenk Tosun'u kadrosuna dahil etti.
Fatih Karagümrük, deneyimli futbolcu Cenk Tosun'u transfer etti.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de, ikinci devrede ise Kasımpaşa'da forma giyen 35 yaşındaki santrfor ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Cenk Tosun, geride kalan sezon tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçta bir kez fileleri havalandırdı.
Spor
Süper Lig’in yeni ekibi dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katıyor: Sözleşmeyi imzalamak için İstanbul’a geldi
Başlıklar :1. LigCenk TosunFatih Karagümrük
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.