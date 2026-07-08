Davinson Sanchez penaltı kaçırdı: Türk asıllı teknik adamın öğrencileri çeyrek finale yükseldi!
07:32, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 07:38, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu, savunma disiplinlerinin ve kalecilerin devleştiği, futbolseverleri ekran başına kilitleyen muazzam bir sinir harbine sahne oldu. Normal süresi ve 30 dakikalık uzatma bölümleri 0-0'lık eşitlikle geçilen kördüğüm mücadelesinde İsviçre, seri penaltı atışlarında Kolombiya’yı 4-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
İsviçre'nin penaltılardaki gollerini Xhaka, Amdouni, Itten ve Vargas kaydetti. İsviçre'de Akanji ise penaltı atışından yararlanamadı.
Kolombiya'da ise Quintero, Campaz ve Luis Diaz penaltıları gole çevirirken, Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez ve Hernandez atışlardan yararlanamayan isimler oldu.
Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede iki takım da 120 dakika boyunca gol bulamayınca turu geçen tarafı penaltı atışları belirledi.
Rakibine üstünlük sağlayan İsviçre, adını son 8 takım arasına yazdırdı.
ÇEYREK FİNALDE RAKİP ARJANTİN
İsviçre, çeyrek finalde Mısır'ı 3-2 mağlup eden son şampiyon Arjantin ile karşılaşacak.
Başlıklar :İsviçreKolombiya2026 Dünya Kupası
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