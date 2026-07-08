Fenerbahçe - Admira Wacker maçı bugün! Hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Avusturya'ya uçan ve Windischgarsten bölgesinde yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kamp döneminin ilk ciddi sınavına bu akşam çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, Avusturya 1. Lig (2. Liga) ekiplerinden FC Admira Wacker ile yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Peki, Admira Wacker - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte maça dair tüm bilgiler...
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, kamp dönemindeki ilk hazırlık maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Avusturya 1. Lig ekiplerinden FC Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kamp sürecindeki ilk sınavında hem yeni transferlerini hem de genç oyuncularını değerlendirme fırsatı bulacak.
Fenerbahçe - Admira Wacker maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe ile Admira Wacker arasındaki hazırlık karşılaşması bugün saat 20.30'da (TSİ) başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
İsmail Kartal oyuncuların son durumunu görecek
Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal'ın, kamp döneminde oyuncuların fiziksel durumunu yakından takip etmesi bekleniyor. Hazırlık maçında yeni transferlerin yanı sıra genç futbolcuların da forma şansı bulabileceği ifade ediliyor.
Yeni sezon öncesi takımın oyun planını oturtmayı hedefleyen Fenerbahçe, Admira Wacker karşısında iyi bir başlangıç yaparak kamp çalışmalarını moralli sürdürmek istiyor.
Taraftarların gözü hazırlık maçında
Fenerbahçe taraftarları, yeni sezon öncesinde takımın ortaya koyacağı performansı merakla beklerken, Admira Wacker karşılaşması sarı-lacivertlilerin sezon öncesi son durumunu görme açısından önemli bir prova olacak.
Özellikle yeni transferlerin performansı ve teknik heyetin tercihleri mücadelede yakından takip edilecek.
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