Greenwood beklenirken Fenerbahçe'den bomba transfer hamlesi: Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'a geldi

Galatasaray’da kasa açıldı! Yönetim yeni yıldızlar için 60 milyon euro bütçe ayırdı

Trendyol Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğunu ilan ederek tarihi bir rekora imza atmak ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray, transfer piyasasında adeta gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. TFF'nin 10+4 yabancı kuralını göz önünde bulundurarak ince elenip sık dokunan bir strateji belirleyen sarı-kırmızılılar, yeni sezon kadrosu için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Yönetim, sadece kiralama formüllerine odaklanıldığı yönündeki iddiaları sert bir dille yalanlayan Başkan Dursun Özbek önderliğinde tam 60 milyon Euro'luk dev bir bütçe oluşturdu.