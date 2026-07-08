Greenwood beklenirken Fenerbahçe'den bomba transfer hamlesi: Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'a geldi
Transferde kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Mason Greenwood dosyasındaki belirsizlik nedeniyle rotasını bir başka yıldıza çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, 29 yaşındaki oyuncunun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, hücum hattı için alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerde Mason Greenwood transferindeki belirsizlik devam ederken, gündeme sürpriz bir yıldız geldi.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom için ilk adımı attı. Habere göre, deneyimli futbolcunun menajeri görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geldi.
Malcom, 2023 yılında Rus ekibi Zenit'ten 60 milyon euro bonservis bedeliyle Al Hilal'e transfer olmuştu. Suudi Arabistan temsilcisinde şimdiye kadar 138 resmi karşılaşmaya çıkan Brezilyalı yıldız, 46 gol ve 41 asistlik performans sergiledi.
29 yaşındaki hücum oyuncusunun Al Hilal ile bir sezon daha sözleşmesi bulunurken, güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
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