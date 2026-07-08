Galatasaray’da kasa açıldı! Yönetim yeni yıldızlar için 60 milyon euro bütçe ayırdı
Trendyol Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğunu ilan ederek tarihi bir rekora imza atmak ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray, transfer piyasasında adeta gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. TFF'nin 10+4 yabancı kuralını göz önünde bulundurarak ince elenip sık dokunan bir strateji belirleyen sarı-kırmızılılar, yeni sezon kadrosu için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Yönetim, sadece kiralama formüllerine odaklanıldığı yönündeki iddiaları sert bir dille yalanlayan Başkan Dursun Özbek önderliğinde tam 60 milyon Euro'luk dev bir bütçe oluşturdu.
Önümüzdeki sezon Süper Lig'de hem üst üste beşinci şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara kalmayı hedefleyen Galatasaray, kadrosunu bu doğrultuda güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
10+4 yabancı kuralı göz önüne alarak hamlelerini yapmaya hazırlanan sarı kırmızılılar, transfer için de hatırı sayılır bir bütçe ayırdı. Burnley'de forma giyen Lesley Oguchukwu ve tapusu Al Nassr'da bulunan Jhon Duran için kiralama teklifinde bulunan Galatasaray, bonservis yatırımını da en az iki oyuncu için ayırdı.
60 MİLYON EURO BÜTÇE
Sarı kırmızılılar, bonservis bedeli olarak en az 60 milyon euro'luk bütçe üzerine planlarını yaptı. Galatasaray orta saha yani 6-8 pozisyonuna ve forvet arkası olarak 10 numara mevkiine 60 milyon euro'luk bütçe ayırdı.
DİĞER HEDEF CAN UZUN
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Sadece kiralama ve satın alma opsiyonlu hamle yapılacak" iddialarına tepki gösterdi.
Sarı kırmızılı takımın hedefinde Lesley Oguchuwu ve Jhon Duran'ın yanı sıra milli takım forması giyen Can Uzun da bulunuyor. Yönetim, önümüzdeki haftadan itibaren taarruza geçecek.
Sarı kırmızılı takımın hedefinde Lesley Oguchuwu ve Jhon Duran'ın yanı sıra milli takım forması giyen Can Uzun da bulunuyor. Yönetim, önümüzdeki haftadan itibaren taarruza geçecek.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.