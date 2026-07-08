Galatasaray’da kasa açıldı! Yönetim yeni yıldızlar için 60 milyon euro bütçe ayırdı

10+4 yabancı kuralı göz önüne alarak hamlelerini yapmaya hazırlanan sarı kırmızılılar, transfer için de hatırı sayılır bir bütçe ayırdı. Burnley'de forma giyen Lesley Oguchukwu ve tapusu Al Nassr'da bulunan Jhon Duran için kiralama teklifinde bulunan Galatasaray, bonservis yatırımını da en az iki oyuncu için ayırdı.



