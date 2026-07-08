Fenerbahçe'nin "Bizi bekle" dediği futbolcu ortaya çıktı: Rakiplerine imza attırmadılar
Nathan Ake transferinin ardından savunmaya bir takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de forma giyen tecrübeli oyuncu için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, 28 yaşındaki stopere "Bizi bekle" mesajı gönderdi.
Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe'de stoper transferi gündemden düşmüyor.
Nathan Ake'yi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin, yerli bir savunmacı için de harekete geçtiği iddia edildi.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, kadrosuna bir stoper daha katmayı planlıyor. Bu ismin büyük ihtimalle yerli ve Süper Lig'de forma giyen bir oyuncu olacağı belirtilirken, listenin ilk sırasında TÜMOSAN Konyaspor'un başarılı savunmacısı Adil Demirbağ yer alıyor.
İddiaya göre sarı-lacivertli kulüp, resmi teklif yapmadan önce dolaylı yoldan Adil Demirbağ cephesiyle temas kurdu ve oyuncuya, "Bizi bekle" mesajını iletti.
Sabuncuoğlu, Adil Demirbağ'ın daha önce Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anlaşma sağlayamamasının arkasında da bu beklentinin bulunduğunu öne sürdü.
Henüz TÜMOSAN Konyaspor'a resmi bir teklif yapılmadığı ifade edilirken, teknik direktör İsmail Kartal'ın 27 yaşındaki stoperi kadrosunda görmek istediği ve transferine olumlu rapor verdiği belirtildi.
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