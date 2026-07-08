Galatasaraylı yıldızı gören taraftarlar şaşkına döndü: "Pehlivan gibi olmuş!"
11:29, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 11:40, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Galatasaray'ın yeni sezon kampında ortaya çıkan görüntüsüyle bir yıldız futbolcu sosyal medyanın gündemine oturdu. Taraftarlar, antrenman fotoğrafları üzerinden fiziksel durumu hakkında ikiye bölünürken, bazıları görüntünün açıdan kaynaklandığını savundu, bazıları ise belirgin şekilde kilo aldığını iddia etti.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı ilk antrenmanla başladı.
Sarı-kırmızılı ekibin idmanından paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, en çok konuşulan isimlerden biri Gabriel Sara oldu.
Bazı futbolseverler Sara'nın tatil sonrası fazla kilolarla döndüğünü iddia ederken, bazıları ise fotoğraf açısının yanıltıcı olduğunu savundu.
Brezilyalı orta saha oyuncusunun antrenman fotoğraflarındaki görüntüsü taraftarların dikkatini çekti.
Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Sara kaç kilo almış öyle! Pehlivan gibi olmuş", "En az 10 kilo fazlası var", "Fotoğraf açısı yanıltıyor olabilir", "Yanaklara bak maşallah" ve "Tatilde Gaziantep'e mi gitti?" ifadeleri öne çıktı.
Başlıklar :GalatasarayGabriel SaraKemerburgaz
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