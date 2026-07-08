Fenerbahçeli eski yıldızdan Galatasaray’a transfer olmak için büyük fedakarlık: Adım adım imzaya geliyor
11:00, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 11:04, 08/07/2026, Çarşamba
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Daha önce Fenerbahçe forması giyen yıldız bir oyuncu rotasını Galatasaray’a çevirdi. Yıldız oyuncunun, sarı kırmızılı formayı giymek için büyük bir fedakarlık yapacağı iddia edildi.
Gelecek sezon için daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor.
Bu doğrultuda çalışmalar yapan sarı kırmızılılar, rotasını Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Jhon Duran’a çevirmişti.
Fotomaç’ta yer alan habere göre; Galatasaray'a transfer olmak için sarı kırmızıların tüm şartlarını kabul eden ve yönetiminden imza için haber bekleyen Jhon Duran'ın, Cimbom'a gelmek için büyük bir fedakarlık yaptığı öğrenildi.
Suudi ekibi Al Nassr'dan yıllık 20 milyon Euro kazanan 22 yaşındaki golcünün, Aslan ile yıllık 5 milyon Euro'ya anlaştığı belirtildi.
Başlıklar :FenerbahçeGalatasarayJhon Duran
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