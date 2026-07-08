Arbeloa Premier Lig ekibine imzayı attı
11:43, 08/07/2026, Çarşamba
AA
Alvaro Arbeloa son olarak Real Madrid'i çalıştırmıştı.
İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, teknik direktörlük görevine Alvaro Arbeloa'yı getirdi.
Fulham'ın yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "43 yaşındaki teknik direktör, kendisini 2029 yazına kadar Craven Cottage'a bağlayacak üç yıllık bir sözleşme imzaladı" denildi.
Teknik direktörlük kariyerine Real Madrid'in altyapısında başlayan Arbeloa, geçen sezon Xabi Alonso'nun görevi bırakmasının ardından A takımın başına geçmiş, haziran ayında ise yollarını ayırmıştı.
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Başlıklar :Premier LigFulhamAlvaro Arbeloa
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