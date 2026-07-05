Mourinho'nun gizli listesi sızdı: Arda Güler kararı gündem oldu

İspanyol basını, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yeni sezon planlamasında dört futbolcuyu "dokunulmaz" ilan ettiğini öne sürdü.
Real Madrid'de yeni sezon öncesi kadro planlamasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre, teknik direktör Jose Mourinho yeni projesinin merkezine yerleştireceği dört futbolcuyu belirledi.
Haberde, Portekizli teknik adamın Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Arda Güler ve Thibaut Courtois'yı "dokunulmaz" olarak gördüğü aktarıldı.
Mourinho'nun takımın hücum organizasyonunu Mbappe üzerine kurmayı planladığı, orta sahada ise Bellingham'ın liderlik özelliklerinden vazgeçmek istemediği belirtildi.
Haberde Arda Güler'in de Mourinho'nun en çok güvendiği isimlerden biri olduğu ifade edildi.
Portekizli teknik adamın, milli futbolcunun oyun zekası, teknik kapasitesi, skor üretme becerisi ve maçlara etki etme potansiyeli nedeniyle ona yeni sezonda önemli bir rol vermeyi planladığı iddia edildi.
Kaleci Thibaut Courtois'nın ise tecrübesi, liderliği ve istikrarı nedeniyle takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olarak görüldüğü aktarıldı.
Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise kadrodaki diğer yıldızlarla ilgili oldu.
İddiaya göre Vinicius Junior, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga ve Rodrygo gibi önemli isimler için "satılamaz" kararı bulunmuyor.
Mourinho'nun tüm oyuncuları sezon öncesi kampındaki performansları, taktik uyumları, fiziksel durumları ve mali şartları doğrultusunda değerlendireceği, kulübün de cazip teklifler gelmesi halinde bazı yıldızların ayrılığına sıcak bakabileceği öne sürüldü.