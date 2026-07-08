Attığı gollerle Süper Lig’e damga vurmuştu: Galatasaray’a geliyor!
10:59, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 11:09, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Yeni sezon öncesinde kadro planlamasını titizlikle yürüten Galatasaray'da ileri uç için sürpriz bir isim gündeme bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Göztepe formasıyla Türkiye'de gösterdiği muazzam çıkışın ardından Bundesliga devi RB Leipzig'e rekor bedelle transfer olan Brezilyalı santrafor Romulo’yu listesine ekledi.
Sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.
Sarı-kırmızılıların Leipzig forması giyen Brezilyalı golcü Romulo'yu gündemine aldığı öğrenildi.
Yönetimin ilerleyen günlerde oyuncunun menajeri ve Alman kulübüyle temasa geçeceği de gelen haberler arasında yer aldı.
Göztepe'de yakaladığı çıkışın ardından sezon başında Alman ekibine transfer olan 24 yaşındaki Sambacı, çıktığı 32 maçta 9 kez fileleri havalandırırken, 4 de asiste imza attı.
Başlıklar :GalatasarayRomuloIcardi
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