Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı
12:54, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 13:07, 08/07/2026, Çarşamba
AA
Salih Özcan, A Milli Takım formasıyla 32 maça çıktı ve 1 gol attı.
Beşiktaş, milli futbolcu Salih Özcan ile transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Beşiktaş, mSalih Özcan'ı renklerine bağlıyor.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Prensip anlaşmasına vardığımız serbest statüdeki milli futbolcu Salih Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Salih Özcan'ı taşıyan uçak saat 23.25'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır" ifadelerine yer verildi.
Altyapı eğitimini Almanya'da SC West Köln ve Köln'de alan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund'da forma giydi.
Salih Özcan, Türkiye ile FIFA 2026 Dünya Kupası'nda da boy gösterdi.
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Başlıklar :BeşiktaşSalih ÖzcanBorussia Dortmund
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