Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı

Fenerbahçe - Admira Wacker maçı bugün! Hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Avusturya'ya uçan ve Windischgarsten bölgesinde yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kamp döneminin ilk ciddi sınavına bu akşam çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, Avusturya 1. Lig (2. Liga) ekiplerinden FC Admira Wacker ile yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Peki, Admira Wacker - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte maça dair tüm bilgiler...