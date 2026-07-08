Beşiktaş taktik çalıştı
13:12, 08/07/2026, Çarşamba
AA
Italiano idmanda oyunculara sürekli uyarılarda bulundu.
Yeni sezona Slovakya'da hazırlanan Beşiktaş, sabah idmanıyla çalışmalarını sürdürdü.
Beşiktaş, Slovakya'daki kamp çalışmalarına devam etti. Samorin kentindeki Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde, taktiksel uygulamaların gerçekleştirildiği öğrenildi.
Öte yandan Beşiktaş Kulübü Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu ile futbol direktörü Önder Özen antrenmanı tribünden takip etti.
Beşiktaş, hazırlıklarına TSİ 18.00'de salonda yapacağı çalışmayla devam edecek.
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Başlıklar :BeşiktaşSlovakyaVincenzo Italiano
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