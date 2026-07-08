Fenerbahçe’ye Mason Greenwood’dan müjdeli haber: Görüşmeler durduruldu
13:36, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 13:36, 08/07/2026, Çarşamba
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Mason Greenwood transferinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalya basınında yer alan habere göre Roma, oyuncu cephesinden gelen yeni maaş talepleri nedeniyle süreci şimdilik durdurma kararı aldı.
AS Roma, Mason Greenwood transferinde frene bastı.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Roma yönetimi, Greenwood'un aynı zamanda menajerliğini yapan babasının artan talepleri nedeniyle transfer görüşmelerini şimdilik askıya aldı.
Haberde, tarafların yıllık 4,5 milyon euro maaş üzerinden anlaşma sağladığı ancak Greenwood cephesinin sonrasında bu rakamın 1 milyon euro artırılarak 5,5 milyon euroya çıkarılmasını talep ettiği belirtildi.
Fenerbahçe’nin ise bu transferde daha avantajlı olduğu kaydedildi.
Başlıklar :mason greenwoodfenerbahçeroma
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