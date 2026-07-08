2026 Dünya Kupası sonu oldu: Ünlü teknik direktörden sürpriz veda!
Dünya futbolunda bir dönemin en istikrarlı ve en başarılı hikayelerinden biri resmen noktalandı. Hırvatistan Milli Futbol Takımı'nı 2017 yılından bu yana çalıştıran ve ülke tarihinin en büyük futbol başarılarına imza atan teknik direktör Zlatko Dalić, görevinden ayrıldığını açıkladı.
Hırvatistan Millî Futbol Takımı'nda flaş bir ayrılık yaşandı. Hırvatistan Futbol Federasyonu, teknik direktör Zlatko Dalić ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamayla birlikte uzun yıllardır milli takımın başında görev yapan deneyimli teknik adamın görevi sona erdi.
2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 turunda Portekiz'e uzatmalara giden maçta trajik bir şekilde 2-1 elenen Hırvatistan'da, 59 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı federasyon başkanı Marijan Kustić ile yaptığı görüşmenin ardından istifa kararı aldı. Yaklaşık 9 yıllık görev süresi boyunca Hırvat futboluna çağ atlatan Dalić'in vedası, tüm dünyada geniş yankı uyandırdı.
Başarılı dönem sona erdi
Zlatko Dalić, Hırvatistan Milli Takımı'nın başında görev yaptığı süreçte ülke futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak öne çıktı. Deneyimli çalıştırıcı yönetiminde Hırvatistan, uluslararası turnuvalarda önemli başarılara imza atarken, takım istikrarlı performansıyla dikkat çekti.
Ancak son dönemde alınan sonuçların ardından tarafların karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı belirtildi.
Yeni teknik direktör merak konusu
Hırvatistan Futbol Federasyonu'nun kısa süre içinde yeni teknik direktör için çalışmalarını hızlandırması bekleniyor. Milli takımın başına getirilecek isim şimdiden futbol kamuoyunda merak konusu oldu.
Öte yandan Zlatko Dalić'in de kariyerine hangi takım veya milli takımda devam edeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Hırvatistan Futbol Federasyonu'nun yeni teknik direktörle ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.
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