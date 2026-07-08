Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'na veda
15:17, 08/07/2026, Çarşamba
AA
Ersin Destanoğlu'nun Hull City'e transferi gündemde.
Beşiktaş Kulübü, altyapısından yetişen kaleci Ersin Destanoğlu için veda mesajı yayımladı.
Beşiktaş, kaleci Ersin Destanoğlu'na veda etti. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 25 yaşındaki file bekçisinin müsabakalardaki performansından görüntülere yer verilerek, "Her şey için teşekkürler Ersin" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin, 2018'de yükseldiği A takımda 122 Süper Lig, 15 Türkiye Kupası, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Avrupa Ligi, 4 UEFA Konferans Ligi ve 1 TFF Süper Kupa maçında forma giydi.
Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı formayla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Spor
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Başlıklar :Süper LigBeşiktaşErsin Destanoğlu
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