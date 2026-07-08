Geçen sezon Fenerbahçe’de eleştirilerin odağı olmuştu: Yeni adresi belli oldu!

2026 Dünya Kupası sonu oldu: Ünlü teknik direktörden sürpriz veda!

Dünya futbolunda bir dönemin en istikrarlı ve en başarılı hikayelerinden biri resmen noktalandı. Hırvatistan Milli Futbol Takımı'nı 2017 yılından bu yana çalıştıran ve ülke tarihinin en büyük futbol başarılarına imza atan teknik direktör Zlatko Dalić, görevinden ayrıldığını açıkladı.