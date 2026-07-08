Geçen sezon Fenerbahçe’de eleştirilerin odağı olmuştu: Yeni adresi belli oldu!
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen ancak yaşadığı şanssız sakatlıklar ve bir türlü yakalayamadığı ritim sebebiyle sarı-lacivertli camiada eleştirilerin odağı haline gelen Edson Alvarez için transfer pazarında hareketli günler yaşanıyor. Türkiye macerasının ardından, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kaptanlığını yaptığı Meksika Milli Takımı ile de son 16 turunda İngiltere'ye elenerek erken bir havlu atan ve ülkesinde de tepki çeken 28 yaşındaki ön libero için Almanya kapıları açıldı.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen fakat beklentilerin uzağında kalan bir performans sergileyen Edson Alvarez takımdan ayrılmıştı.
FIFA 2026 Dünya Kupası'ndaki performansıyla da hayal kırıklığı yaratan Alvarez, ülkesinde de tepki çekmişti.
FENERBAHÇE'DE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
İngiltere Premier Lig'e veda eden ve gelecek sezon İngiltere Championship'te mücadele etmeye hazırlanan West Ham United, Edson Alvarez'i kadrosunda düşünmüyor.
Gazeteci Florian Plettenberg'in haberine göre; Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln, Edson Alvarez ile ilgileniyor.
ALVAREZ, KÖLN'E YEŞİL IŞIK YAKTI
Meksikalı futbolcunun da kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve bu sebepten Alman ekibinin teklifine sıcak baktığı ifade edildi.
Köln ve West Ham United arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, West Ham'ın Alvarez'i bonservisiyle göndermeyi hedeflediği fakat kiralık olarak da bu transferin gerçekleşme ihtimalinin masada olduğu bildirildi.
28 yaşındaki futbolcu geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıkarken 1 asistle oynadı.
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