Montella 6 ismi kadrodan çıkardı: Türkiye ABD'ye 29 kişi gidiyor

A Milli Takım'da Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında kadro şekillenmeye başladı. Montella, Kuzey Makedonya maçı sonrası ABD kampına gidecek 35 kişilik geniş kadrodan çıkartılacak 6 isim için karar verdi.
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesi iki hazırlık maçına çıkacak. Milliler, Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de oynayacağı karşılaşmanın ardından ABD'nin eyaleti Florida'ya giderek Venezuela ile son maçına çıkacak.
Teknik Direktör Vincenzo Montella, turnuva öncesi kadroyu şekillendirmeye başladı. 35 kişilik geniş aday kadro üzerinde değerlendirmelerini tamamlayan deneyimli çalıştırıcı, 6 futbolunun liste dışı bırakılmasına karar verdi.
Bu kararın ardından milli takımın aday kadrosundaki oyuncu sayısı 29'a düştü. Montella'nın, Dünya Kupası öncesindeki son değerlendirmelerinin ardından 3 futbolcuyu daha kadrodan çıkararak nihai listeyi oluşturacak.