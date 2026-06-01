Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Montella 6 ismi kadrodan çıkardı: Türkiye ABD'ye 29 kişi gidiyor

Montella 6 ismi kadrodan çıkardı: Türkiye ABD'ye 29 kişi gidiyor

19:291/06/2026, Pazartesi
G: 1/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Milli takımda sayı 29'a düştü. Dünya Kupası için FIFA'ya 26 kişi bildirilecek.
Milli takımda sayı 29'a düştü. Dünya Kupası için FIFA'ya 26 kişi bildirilecek.

A Milli Takım'da Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında kadro şekillenmeye başladı. Montella, Kuzey Makedonya maçı sonrası ABD kampına gidecek 35 kişilik geniş kadrodan çıkartılacak 6 isim için karar verdi.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesi iki hazırlık maçına çıkacak. Milliler, Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de oynayacağı karşılaşmanın ardından ABD'nin eyaleti Florida'ya giderek Venezuela ile son maçına çıkacak.

Teknik Direktör Vincenzo Montella, turnuva öncesi kadroyu şekillendirmeye başladı. 35 kişilik geniş aday kadro üzerinde değerlendirmelerini tamamlayan deneyimli çalıştırıcı, 6 futbolunun liste dışı bırakılmasına karar verdi.

Gazeteci Haluk Yürekli'nin aktardığı bilgilere göre, aday kadrodan çıkarılan isimler;
Ersin Destanoğlu, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç, Yusuf Sarı, Atakan Karazor ve Yusuf Akçiçek
oldu.

Bu kararın ardından milli takımın aday kadrosundaki oyuncu sayısı 29'a düştü. Montella'nın, Dünya Kupası öncesindeki son değerlendirmelerinin ardından 3 futbolcuyu daha kadrodan çıkararak nihai listeyi oluşturacak.




#Türkiye
#A Milli Futbol Takımı
#Dünya Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AGS sınav tarihi için yeni gelişme: Akademi Giriş Sınavı (AGS 2026) ertelenecek mi? Kritik süreç başladı