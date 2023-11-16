Yunanistan'da büyük kriz: Donanmanın bakım harcamaları bile karşılanamadı

Yunan basını, donanmanın bakım masrafını karşılayamayan Kiryakos Miçotakis hükümetine tepkili.
Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Boğazı’nda 100 gemi ile geçit töreni düzenlemişti. "100'üncü Yılda 100 Gemi" adı verilen resmi geçitte, TCG Anadolu'nun rehberliğinde fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, amfibi gemiler, karakol gemileri, lojistik gemileri, hücumbotlar ve denizaltılar katılmıştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Boğaz'da asırlık gövde gösterisi yaparken komşumuz Yunanistan'da ise donanma üzerinden büyük bir kriz çıktı.
Yunanistan donanmasının bakım harcamalarını bile karşılayamadı
Son yıllarda ekonomisinde tarihi bir çöküş yaşayan ve limanlarını satmak zorunda kalan Yunanistan, donanmaya ait 7 milyon euroluk bakım masrafını bile karşılayamadığını duyurdu.