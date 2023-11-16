Yunanistan'da büyük kriz: Donanmanın bakım harcamaları bile karşılanamadı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı yurtta ve cihanda coşkuyla kutlanıyor. Türk donanması, tarihinin en büyük resmi geçidi için İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve komuta kademesi resmi geçidi Boğaz'dan takip ediyor. Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK nefes kesen bir gösteriye imza attı. Türk Yıldızları'nın İstanbul semalarında gerçekleştirdiği gösteri büyük beğeni topladı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu ve beraberindeki 100 gemi İstanbul Boğazı geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çimariva selamında bulundu.