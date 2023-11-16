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Dünya

Yunanistan'da büyük kriz: Donanmanın bakım harcamaları bile karşılanamadı

Son yıllarda ekonomisinde tarihi bir çöküş yaşayan ve limanlarını dahi satmak zorunda kalan Yunanistan'da yeni bir kriz patlak verdi. Yunan basını, ülkenin donanmaya ait 7 milyon euroluk bakım masrafını bile karşılayamadığını duyurdu. Bakanlara çağrı yapılan haberde, "Sorun derhal çözüme kavuşmalı. Yalnızca 7 milyon euroluk harcamanın reddedilmesi düşünülemez" denildi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
00:23 - 16/11/2023 Thursday
Yeni Şafak
Yunan basını, donanmanın bakım masrafını karşılayamayan Kiryakos Miçotakis hükümetine tepkili.

Yunan basını, donanmanın bakım masrafını karşılayamayan Kiryakos Miçotakis hükümetine tepkili.

Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Boğazı’nda 100 gemi ile geçit töreni düzenlemişti. "100'üncü Yılda 100 Gemi" adı verilen resmi geçitte, TCG Anadolu'nun rehberliğinde fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, amfibi gemiler, karakol gemileri, lojistik gemileri, hücumbotlar ve denizaltılar katılmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Boğaz'da asırlık gövde gösterisi yaparken komşumuz Yunanistan'da ise donanma üzerinden büyük bir kriz çıktı.

Yunanistan donanmasının bakım harcamalarını bile karşılayamadı

Son yıllarda ekonomisinde tarihi bir çöküş yaşayan ve limanlarını satmak zorunda kalan Yunanistan, donanmaya ait 7 milyon euroluk bakım masrafını bile karşılayamadığını duyurdu.

Yunan basınında yer alan 'Maliye Bakanlığı, Donanma gemilerinin sadece 7 milyon euroluk bakım harcamasını reddetti' başlıklı haber

Yunan basını yaşananları gülünç buldu: Anında hazır olması gerekiyor

Yunanistan'da yayın yapan Defencereview isimli haber sitesinde,
"Anında hazır ve çalışır durumda olması gereken donanmamızın teknik destek ihtiyaçlarıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde yaşananlar gülünç bir olaydır."
ifadeleri yer aldı.
Haberin devamında,
"Konunun yetkili Bakanlar Nikos Dendias ve Kostis Hatzidakis arasında derhal çözüme kavuşturulmasını umuyoruz. Hükümetin, son derece yaşlanan filoya yalnızca 7 milyon euro ayırmayı reddetmesi gerçekten düşünülemez."
denildi.



#Yunanistan
#Donanma
#Nikos Dendias
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