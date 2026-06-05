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Çanakkale'de 33 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Çanakkale'de 33 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

12:395/06/2026, Cuma
IHA
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Çan ilçe Jandarma Komutanlığınca Çekiçler Yol Kontrol Noktasında yapılan uygulamada 33 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
Çan ilçe Jandarma Komutanlığınca Çekiçler Yol Kontrol Noktasında yapılan uygulamada 33 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Çanakkale’de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrollerinde 33 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çan ilçe Jandarma Komutanlığınca Çekiçler Yol Kontrol Noktasında yapılan uygulamada 33 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

1 araca el konularak adli işlem yapıldı. 2 organizatörün adli işlemleri devam ederken, 33 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

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