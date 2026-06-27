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DMD hastası çocuğun bağış paralarını çalan şüpheli yakalandı: Evinden çıkanlar şoke etti

DMD hastası çocuğun bağış paralarını çalan şüpheli yakalandı: Evinden çıkanlar şoke etti

23:0127/06/2026, Cumartesi
IHA
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Çanakkale'de 6 yaşındaki DMD hastası İsa Berat'ın tedavi kumbaralarını kendisini görevli gibi tanıtarak çalan N.K., Bursa'daki evinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlının ikametinde yapılan aramalarda, Türkiye genelindeki çok sayıda başka hasta çocuğa ait kampanya afişleri ele geçirildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde DMD hastası 6 yaşındaki İsa Berat Emre’nin tedavi masrafları için şehrin çeşitli noktalarına bağış kutuları yerleştirildi.


Kendisini yardım kampanyası görevlisi olarak tanıtan kimliği belirsiz bir şahıs, 15 Haziran Pazartesi günü sokaklardaki kumbaraların bir kısmını toplayarak kayıplara karıştı.

Bağış kutularının çalındığını fark eden kampanya gönüllüleri ve çocuğun ailesi duruma büyük tepki göstererek emniyet birimlerine suç duyurusunda bulundu.


İhbar üzerine harekete geçen Biga Polis Merkezi ekipleri, hırsızlık anının ve şüphelinin eşkalinin bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi.


Güvenlik kameralarından elde edilen görüntüleri titizlikle inceleyen emniyet güçleri, paraları alıp kaçan şahsın Bursa'da ikamet eden N.K. olduğunu tespit etti.


Şüpheli N.K., polis ekiplerinin koordineli çalışması sonucu 24 Haziran tarihinde Bursa'daki evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.


Zanlının ikametinde yapılan aramalarda, Türkiye genelindeki çok sayıda başka DMD hastası çocuğa ait kampanya afişleri ve dökümanlar ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı N.K. hakkında, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verilmesine hükmedildi.

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