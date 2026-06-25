Bir dünya mirası Derin Miras Projesi ile koruma altına alınıyor

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu (ÇOK A.Ş.) CFO’su Murat Sarıkaya, "Bize bu fırsatı verdiği için sayın başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz proje olarak ortaklarımızla anlayışımız her zaman bu coğrafyada iyi bir komşu olmak üzerine kuruluydu. Bu anlamda da projenin ilk yapım aşamasından, tamamlanmasına kadar her zaman bu hedefle yola çıktık. Çanakkale için 321 tane sosyal ve çevresel proje gerçekleştirdik. Bunun akabinde de şanslıyız ki Birleşmiş Milletler’den özel ödül kazandık. Bunu 70 uluslararası proje arasından, uluslararası jüri önünde Atina’da kazanma şansı bulduk. Çok özel bir andı ama yaptığımız en özel işlerden birisi, hatta bence en özeli bu olacak. Çünkü memleketimize ve dünyaya çok faydası olacağını düşündüğümüz bir proje. Biz aslında benzer işleri köprünün ayaklarında yapıyoruz. Yani katodik korumayla köprümüzün ömrünü uzatmaya çalışıyoruz. Burada bir de işin tarihi boyutu var. Dünyada bu kadar batığın bir arada olduğu bir coğrafya yok. Bu işleri sizin sayenizde tanıdıkça burada turizme ve doğaya, insanlığa çok katkısı olacak özel bir proje" dedi.





Gelibolu Sualtı Parkı’nın artık dünyanın en önemli sualtı merkezlerinden biri haline geldiğini söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Tarih Alan Başkanlığı olarak bütün devletimizin kurumlarının desteğiyle birkaç yıl önce oluşturduğumuz Gelibolu Sualtı Parkı’mız artık dünyanın en önemli sualtı merkezlerinden biri haline gelmiştir. Dünyadaki bütün dalgıçların merak ettiği ve suyun altını görmek için sabırsızlandığı bir yerdeyiz. Tarih Alan Başkanlığı olarak biz bu görevleri tarihe saygı duyarak yaparken bu yolculukta yanımızda bir partnerimiz, bir destekçimiz daha oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü, Türk milletinin tarih yolculuğundaki simgelerinden, mühürlerinden, imzalarından bir tanesidir. İşte böyle önemli bir kurum, 1915’den Çanakkale Köprüsü ve Otoyol İdaresi ve onun kıymetli bileşenleri Limak Holding ve yapı merkezi bize bir omuz verdi, sırtımıza elini dokundurdu, bizi motive etti. Tarihi Alan başkanlığı olarak bu yolda zaten yalnız değildik ama daha da güçlenerek yolculuğumuza devam ediyoruz. Dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz bu konuda bizi destek olanlara" ifadelerini kullandı.