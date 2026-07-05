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Çanakkale'de hastane tuvaletinde skandal: Poşet içinde bebek cesedi bulundu

Çanakkale'de hastane tuvaletinde skandal: Poşet içinde bebek cesedi bulundu

23:575/07/2026, Pazar
G: 6/07/2026, Pazartesi
DHA
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Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu.
Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu.

Çanakkale'de Ezine Devlet Hastanesi'nin tuvaletinde, poşet içerisine konmuş erkek bebek cesedi bulundu.

Ezine Devlet Hastanesi'nin acil servisindeki erkekler tuvaletinde, sabah saatlerinde poşet içerisinde yenidoğan erkek bebek cesedi bulundu.
İhbarla hastaneye polis ekipleri sevk edildi.
15 saat önce doğduğu değerlendirilen erkek çocuğunun cesedi otopsi yapılmak üzere Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, içinde bebek cesedi bulunan poşeti kimin bıraktığının tespiti için hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Öte yandan Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı




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