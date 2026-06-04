Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir'de 19 düzensiz göçmen yakalandı: 11 göçmen kurtarıldı

İzmir'de 19 düzensiz göçmen yakalandı: 11 göçmen kurtarıldı

08:184/06/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Sahil Güvenlik ekiplerince, teknedeki 5'i çocuk 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekiplerince, teknedeki 5'i çocuk 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde 19 düzensiz göçmen yakalandı, Dikili ilçesinde ise 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çiğli ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli fiber tekne durduruldu. Teknedeki 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Dikili ilçesi açıklarında ise düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince, teknedeki 5'i çocuk 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

#Çiğli
#Dikili
#İzmir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, branş ve kadro dağılımı