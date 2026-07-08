Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Çanakkale'nin dünyaca ünlü 'kalpli göl'ü: Bu yıl pembeleşmedi, işte bilimsel nedeni

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan, yılın belli dönemlerinde pembeye bürünen ve kalp şekli ile dikkati çeken 'Kalpli Göl'de bu yıl renk değişimi olmadı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) Doç. Dr. Alper Tunga Akarsubaşı, "Bu yıl Çanakkale son 13 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaştı. Bundan dolayı göldeki tuzluluk seviyesi düştü. Bu durumda pembelik yaratan mikroorganizmalardan daha ziyade yeşil, kahverengi mikroorganizmalara dönüş olması beklenir" dedi.