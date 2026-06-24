Çanakkale'nin dünyaca ünlü 'kalpli göl'ü: Bu yıl pembeleşmedi, işte bilimsel nedeni

"ŞU FARKLI BİR KİRLENME YAŞANIYOR"





Doç. Dr. Akarsubaşı, "Bunun yanında yağan yağmurlarla zamanla çevre tarlaların ve insan kirliliklerinin de gölün üstüne akması İLE aslında 'besinsel zenginleşme' dediğimiz, farklı bir kirlenme yaşanır. Şu an gölde gördüğünüz müsilaj benzeri köpüklenme görüntüsü de bundan kaynaklanmaktadır. Zaten bir süredir bu gölle ilgili ÇOMÜ Biyoloji Bölümü'nden Dr. Tülay Bican Süerdem hocamızla çalışma yapıyoruz. Bu çalışmanın moleküler tanımlama kısımları ile ben ilgileniyorum. Mikroorganizmaları mevsimsel olarak son teknoloji moleküler metotlarla takip ediyoruz. Bu son dönemin örneklerini daha biz de almadık. Bu örnekleri çıkardığımız zaman daha net konuşabiliriz. Arada mevsimsel olarak pembelik yaratan organizmaların diğer organizmalarla yer değiştirip rengin biraz açılıp, biraz koyulaştığını görebiliyoruz" diye konuştu.