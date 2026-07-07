Malatya'da FETÖ operasyonu: 3 firari hükümlü yakalandı

Yunanistan'ı kızdıracak imza yarın atılıyor: Türkiye ile Birleşik Krallık'tan savunma iş birliği

Türkiye ile Birleşik Krallık, güvenlik ve savunma alanındaki iş birliğini yeni bir seviyeye taşıyacak kapsamlı bir anlaşma imzalayacak. Middle East Eye'da yer alan habere göre; yarın atılacak imzayla savunmanın her alanında iki ülke birbirini destekleyecek. Haberde, anlaşma metninin 2021 yılında Fransa ile Yunanistan arasındaki anlaşmaya benzer olduğu; detayların ise gizli tutulacağı öne sürüldü.