Anasayfa
Gündem
Yapımı 7 saat sürüyor: Kazan kazan kaynıyor İşte Karadenizlilerin yeni gözdesi

Yapımı 7 saat sürüyor: Kazan kazan kaynıyor İşte Karadenizlilerin yeni gözdesi

18:06, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 18:07, 07/07/2026, Salı
AA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Yapımı 7 saat sürüyor: Kazan kazan kaynıyor İşte Karadenizlilerin yeni gözdesi

Karadeniz'de yaz aylarının vazgeçilmez geleneklerinden biri olan dut pekmezi mesaisi başladı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde kadınlar, imece usulüyle topladıkları dutları odun ateşinde yaklaşık 7 saat boyunca kaynatarak doğal pekmeze dönüştürüyor. Sıcak havaya rağmen büyük emekle hazırlanan geleneksel lezzet, hem aile sofralarını süslüyor hem de nesilden nesile aktarılan dayanışma kültürünü yaşatıyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kadınlar, sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden dut pekmezi pişirmek için kazanların başına geçti. Yöre sakinleri, fındık hasadı öncesinde bahçelerinde olgunlaşan meyve ve sebzelerden reçel, pekmez ve turşu yapmayı sürdürüyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kadınlar, sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden dut pekmezi pişirmek için kazanların başına geçti. Yöre sakinleri, fındık hasadı öncesinde bahçelerinde olgunlaşan meyve ve sebzelerden reçel, pekmez ve turşu yapmayı sürdürüyor.

Yapımı7 saat sürüyor


İmece usulü toplanan dutlar, uygun bir alanda yakılan odun ateşinde, kazanlarda yaklaşık 7 saat kaynatılarak pekmez haline getiriliyor. Sıcak havaya rağmen zahmetle hazırlanan dut pekmezinin yapımında erkekler de kadınlara ağaç silkeleme ve ateş yakma aşamalarında destek veriyor. Komşuların yardımlaşarak hazırladığı dut pekmezi, aile bireylerinin yanı sıra çevredeki kişilerle de paylaşılıyor.

Yapımı7 saat sürüyorİmece usulü toplanan dutlar, uygun bir alanda yakılan odun ateşinde, kazanlarda yaklaşık 7 saat kaynatılarak pekmez haline getiriliyor. Sıcak havaya rağmen zahmetle hazırlanan dut pekmezinin yapımında erkekler de kadınlara ağaç silkeleme ve ateş yakma aşamalarında destek veriyor. Komşuların yardımlaşarak hazırladığı dut pekmezi, aile bireylerinin yanı sıra çevredeki kişilerle de paylaşılıyor.

"Birbirimize yardım ediyoruz"


Altınordu ilçesine bağlı Nizamettin Mahallesi'nde yakınları ve komşularıyla pekmez pişiren 60 yaşındaki Cemile Yıldız, AA muhabirine, çilek reçeli, bazı sebzelerden turşu, erik konservesi ve dut pekmezi yaptıklarını söyledi.

"Birbirimize yardım ediyoruz"Altınordu ilçesine bağlı Nizamettin Mahallesi'nde yakınları ve komşularıyla pekmez pişiren 60 yaşındaki Cemile Yıldız, AA muhabirine, çilek reçeli, bazı sebzelerden turşu, erik konservesi ve dut pekmezi yaptıklarını söyledi.

Yakın zamanda fındık toplamaya başlayacaklarını anlatarak, hazırladıkları tüm ürünleri çocuklarının yanı sıra sevdikleriyle de paylaştıklarını ifade eden Yıldız, "Dut pekmezini yardımlaşarak yapıyoruz. Tek yapılacak bir şey değil. Silkeleme sırasında ağaçta bir kişi oluyor, aşağıda da dutun üzerine döküldüğü malzemenin tutulması gerekiyor. Kaynatırken de yardım lazım. Sıcakta bu iş zor oluyor." dedi.

Yakın zamanda fındık toplamaya başlayacaklarını anlatarak, hazırladıkları tüm ürünleri çocuklarının yanı sıra sevdikleriyle de paylaştıklarını ifade eden Yıldız, "Dut pekmezini yardımlaşarak yapıyoruz. Tek yapılacak bir şey değil. Silkeleme sırasında ağaçta bir kişi oluyor, aşağıda da dutun üzerine döküldüğü malzemenin tutulması gerekiyor. Kaynatırken de yardım lazım. Sıcakta bu iş zor oluyor." dedi.

Mahalledeki herkesin birbirine destek verdiğine işaret eden Yıldız, "Komşularımız, güzel dostluklarımız var. Birbirimize yardım ediyoruz. Onlar bize yardım ediyor, biz de onlara yardım ediyoruz. Bu tek başına olabilecek bir şey değil. Bu nedenle birbirimize yardım ediyoruz." diye konuştu.

Mahalledeki herkesin birbirine destek verdiğine işaret eden Yıldız, "Komşularımız, güzel dostluklarımız var. Birbirimize yardım ediyoruz. Onlar bize yardım ediyor, biz de onlara yardım ediyoruz. Bu tek başına olabilecek bir şey değil. Bu nedenle birbirimize yardım ediyoruz." diye konuştu.

Yıldız, dut pekmezi yapımının uzun bir süreçte olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:


"Sabah saat 09.00-10.00 gibi dut toplamaya gidiyoruz. Ağacından dutu döküp topluyoruz. Ondan sonra getirip tavaya koyuyoruz. Ama bu işlem akşama kadar sürebiliyor. Bazen çok olursa gece 12.00-01.00'e kadar sürebiliyor yani kolay bir şey değil. Bu iş zor, zahmetli. Bazen çok sıcak oluyor, o nedenle yapım süreci zor. Bunu satanlar için daha da zor tabii ki. Ben kendime göre yapıyorum çünkü çok yok, az. Ben eşime, dostuma veriyorum."


Pekmez pişirmeyi annesi ve kayınvalidesinden öğrendiğini belirten Yıldız, neredeyse çocukluğundan beri öğrendiği şekilde bu işleri devam ettirdiğini kaydetti.

Yıldız, dut pekmezi yapımının uzun bir süreçte olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:"Sabah saat 09.00-10.00 gibi dut toplamaya gidiyoruz. Ağacından dutu döküp topluyoruz. Ondan sonra getirip tavaya koyuyoruz. Ama bu işlem akşama kadar sürebiliyor. Bazen çok olursa gece 12.00-01.00'e kadar sürebiliyor yani kolay bir şey değil. Bu iş zor, zahmetli. Bazen çok sıcak oluyor, o nedenle yapım süreci zor. Bunu satanlar için daha da zor tabii ki. Ben kendime göre yapıyorum çünkü çok yok, az. Ben eşime, dostuma veriyorum."Pekmez pişirmeyi annesi ve kayınvalidesinden öğrendiğini belirten Yıldız, neredeyse çocukluğundan beri öğrendiği şekilde bu işleri devam ettirdiğini kaydetti.

"Mükemmel ve doğal bir lezzet"


Eşine pekmez hazırlığında yardımcı olan 62 yaşındaki Şinasi Yıldız ise bir kişinin ağaca çıktığını, diğerlerinin de dökülen dutları topladığını söyledi.


Ateş üzerinde pekmez kaynatmanın zahmetli olduğunu ifade eden Yıldız, neredeyse bir gün uğraştıklarını, pişirdikleri pekmezi üç çocuğuyla da paylaştıklarını anlattı.


"Mükemmel ve doğal bir lezzet"Eşine pekmez hazırlığında yardımcı olan 62 yaşındaki Şinasi Yıldız ise bir kişinin ağaca çıktığını, diğerlerinin de dökülen dutları topladığını söyledi.Ateş üzerinde pekmez kaynatmanın zahmetli olduğunu ifade eden Yıldız, neredeyse bir gün uğraştıklarını, pişirdikleri pekmezi üç çocuğuyla da paylaştıklarını anlattı.

Lezzetli dut pekmezini her sene severek tükettiklerini dile getiren Yıldız, "Mükemmel ve doğal bir lezzet. Zaten en güzel kısmı da doğal olması. Her şeyin doğalı güzel. Burada yetiştirdiğimiz her şey doğal. Kendi seramızda da doğal üretim yapıyoruz." dedi.

Lezzetli dut pekmezini her sene severek tükettiklerini dile getiren Yıldız, "Mükemmel ve doğal bir lezzet. Zaten en güzel kısmı da doğal olması. Her şeyin doğalı güzel. Burada yetiştirdiğimiz her şey doğal. Kendi seramızda da doğal üretim yapıyoruz." dedi.

Komşularıyla pekmez pişiren 64 yaşındaki Esma Tekneci de fındık toplarken, reçel ya da pekmez hazırlarken de yardımlaştıklarını kaydetti.

Komşularıyla pekmez pişiren 64 yaşındaki Esma Tekneci de fındık toplarken, reçel ya da pekmez hazırlarken de yardımlaştıklarını kaydetti.
Başlıklar :KaradenizOrdupekmez
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026