Mersin Emniyet Müdürü Aktaş'tan emekli meslektaşlarına ve şehit ailesine vefa

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, yaş haddi nedeniyle emekli olan meslektaşlarını makamında ağırladı. Aktaş, emniyet teşkilatına uzun yıllar boyunca verdikleri emek ve özverili hizmetlerinden dolayı emekli polislere teşekkür etti.

Emekli meslektaşlarına bundan sonraki yaşamlarında aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dileyen Aktaş, teşkilata yaptıkları katkıların önemine vurgu yaptı.

Şehit polis Kurumuş’un ailesine ziyaret

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ayrıca ve eşi Nuray Aktaş ile birlikte, 11 Ocak 1980 tarihinde Hatay’ın İskenderun ilçesinde görev yaptığı sırada terör örgütü mensuplarınca karakola düzenlenen saldırıda şehit olan Polis Memuru Mehmet Ali Kurumuş’un ailesini evlerinde ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette şehit polis memuru Kurumuş rahmet ve minnetle anılırken, ailesiyle bir süre sohbet edildi. Aktaş çifti, şehit ailesine her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek sağlık ve huzur dileklerini iletti.

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