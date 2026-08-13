Tetikçilik girişimi son anda engellendi: 6 kişi tutuklandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında bir otelde konaklayan D.C. ve C.Ü.’nün kaldıkları odalarda arama yapıldı. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ile 8 fişek ele geçirilirken, otelin yan sokağında şüpheliler tarafından bırakıldığı belirlenen plakasız motosiklet de bulundu. Gözaltına alınan D.C. ve C.Ü.’nün ifadelerinde, suç örgütü adına tetikçilik yapmak üzere hedeflerindeki H.T. isimli kişi için kente geldiklerini beyan ettikleri belirtildi. Eylemi gerçekleştiremeden yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturmanın devamında olaya karıştıkları belirlenen 10 şüpheliden C.Y., C.A.İ., S.B. ve M.M.O. da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.D., F.O., M.K., H.K., R.T. ve Ö.F.G. hakkında ise denetimli serbestlik hükümleri uygulandı.

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