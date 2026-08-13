Mersin’de sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Mersin'de kahreden olay: Beş yaşındaki çocuk çakmak gazı nedeniyle öldü

Mersin'de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen 5 yaşındaki M.Ş., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yenice Mahallesi'nde fenalaşan küçük çocuk, yakınları tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.Ş.'nin cenazesi otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.