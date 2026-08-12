Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 30 bin sentetik hap ele geçirildi
Manisa'nın Akhisar ilçesinde emniyet güçlerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen planlı uyuşturucu operasyonunda 30 bin 951 adet sentetik ecza hapı ve metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan C.Y. ve R.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
10 Ağustos’ta düzenlenen planlı operasyonda C.Y. (44) ve R.S. (39) yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 30 bin 951 sentetik ecza hapı, 41,81 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin 250 lira, ruhsatsız tabanca ve 13 adet 7,65 milimetre fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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