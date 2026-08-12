Hudut kartallarından Van’da büyük operasyon: 51 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ahbap Derneği soruşturmasında oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Çok daha derin ve büyük sorunlar olduğunu öğrendim"

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Abdullah ifadesinde, “Ahbap Derneği ile koordineli bir şekilde herhangi bir faaliyetim olmadı. Ben yalnızca Babala TV’de sabahlara kadar telefon görüşmeleri yaparak yardımlar için bir koordinasyon sağlamaya çalıştım. Bunu da son derece iyi niyetlerle yürüttüm” dedi.