Hudut kartallarından Van’da büyük operasyon: 51 kilo uyuşturucu ele geçirildi
11:57, 12/08/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 12:59, 12/08/2026, Çarşamba
DHA
MSB: Van'da 51 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında 51 kilo 149 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Ele geçirilen uyuşturucu, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut kartallarımız, Van hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyeti kapsamında 51 kilo 149 gram uyuşturucu ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.
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Başlıklar :MSBuyuşturucuoperasyon
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