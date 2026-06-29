Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sağımda solumda binalar yıkılıyordu

Sağımda solumda binalar yıkılıyordu

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:0029/06/2026, Pazartesi
G: 29/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Türk iş insanı İbrahim Eser, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı.
Türk iş insanı İbrahim Eser, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı.

Venezuela’da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürerken, 21 yıldır ülkede yaşayan Türk iş insanı İbrahim Eser, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı.

Depreme evine yaklaşık 5 dakika uzaklıktaki ofisinde yakalandığını söyleyen Eser, ilk sarsıntıda başının döndüğünü düşündüğünü, ancak televizyon ve dolapların üzerine doğru devrilmeye başlamasıyla büyük bir depremin meydana geldiğini fark ettiğini belirtti. Ailesine ulaşabilmek için hiç düşünmeden sokağa koştuğunu ifade eden Eser, o anları, “Normalde 10-15 dakikada yürünecek yolu 2-3 dakikada koştum. Sağımda solumda binalar yıkılıyordu. Tek düşüncem aileme ulaşmaktı” sözleriyle anlattı. Eve ulaştığında eşi ve çocuklarının binadan çıkmayı başardığını, ancak yaşadıkları binanın ağır hasar aldığı için artık kullanılamaz durumda olduğunu söyledi. Depremin etkisinin son derece yıkıcı olduğunu vurgulayan Eser, “La Guaira eyaletinde sağlam kaldı diyebileceğimiz neredeyse hiçbir bina yok” dedi.

6 Şubat'ın benzerini yaşadık

Depremin ardından ailesinin Türkiye’ye dönmesi yönündeki ısrarlarına rağmen ülkeden ayrılmayı kabul etmediğini dile getiren Eser, “21 yıldır yaşadığım ülke böylesine büyük bir felaket yaşarken burayı terk etmeyi doğru bulmadım. Çocuklarımı güvenli bir yere yerleştirdim, ben ise yardım çalışmalarına katıldım. Böyle bir günde insanları enkaz altında bırakıp gitmek bize yakışmaz” dedi. Türk kurumlarının koordinasyonunda yürütülen insani yardım faaliyetlerinde aktif görev aldığını belirten Eser, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Dünya Türk İş Konseyi, Summa İnşaat ve Diyanet temsilcileriyle birlikte her gün yaklaşık bin kişiye sıcak yemek ulaştırdıklarını, su ve temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımını da sürdürdüklerini söyledi. Depremin en ağır yıkımı La Guaira eyaletinde yaşandığını aktaran Eser, bölgede sağlam bina kalmadığını belirterek ilk günlerde ekipman yetersizliği nedeniyle kazma ve küreklerle enkaz kaldırdıklarını ifade etti. “Yaklaşık 10-15 kişiyi enkazdan çıkardık. Sesini duyduğumuz halde ulaşamadığımız insanlar oldu. Bu çaresizliği tarif etmek çok zor” diyen Eser, yaşananların kendisine Türkiye’deki 6 Şubat depremlerini hatırlattığını ve bölgedeki insani mücadelenin hâlâ tüm zorluklarıyla sürdüğünü kaydetti.




#Venezeula
#Deprem
#afet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Erbilli Mehmed Ali Efendi nasıl idam edildi?