İki gruba daha yeşil pasaport geliyor: Kimler alabilecek? İşte gerekli şartlar

Bakan Gürlek: Huzur bozan hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyecek

Trabzon'da konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, kimsenin dokunulmaz olmadığını belirterek, "Kimse dokunulmaz değildir, kimse kanunlar karşısında imtiyazlı değildir. Hukuk herkes için işler; asli amacı, vatandaşı huzur ve güven içinde tutmaktır. Hukuk, nerede bir sorun görürse, nerede vatandaşımız ya da onun var ettiği devlet aleyhine bireysel ya da organize bir yapılanma görürse orada devreye girer; dosyanın üzerindeki isme bakmaz ve gereğini yapar" açıklamasında bulundu.