İki gruba daha yeşil pasaport geliyor: Kimler alabilecek? İşte gerekli şartlar
Yeşil pasaport kapsamının genişletilmesine ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Harp ve vazife malullüğü aylığı bağlanan vatandaşlar ile belirli şartları taşıyan eş ve çocuklarının da hususi damgalı pasaport hakkından yararlanabilmesinin önü açılıyor.
Söz konusu düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, mevcut yeşil pasaport sahiplerine yeni grupların da eklenmesi bekleniyor. Peki, kimler bu haktan yararlanabilecek ve hangi şartlar aranacak?
Mevcut uygulamada devlet kademelerinde birinci, ikinci ve üçüncü derecelerde görev yapan memurlar ile bu görevlerden emekli olanlar yeşil pasaport hakkından yararlanabiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte ise harp ve vazife malullüğü aylığı bağlanan vatandaşlar ile belirli şartları taşıyan eş ve çocuklarının da yeşil pasaport kapsamına alınması gündemde.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayarak gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alma şartlarını açıkladı. Mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife malulleri ile aileleri, SGK'dan alacakları hak sahipliği belgesi ile yeşil pasaport başvurusunda bulunabilecek.
Kimler yararlanacak?
İçişleri Bakanı Çiftçi'nin Meclis'e sunduğu yeni düzenlemeye göre, söz konusu haktan yararlanacak kişiler için belirli yasal şartlar aranacak. Bunların başında, Emekli Sandığı Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında kadro derecelerinin yükseltilmesinden faydalanma şartı geliyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte şartları taşıyan harp ve vazife malulleri ile ailelerinin de hususi damgalı pasaport imkanından yararlanabilmesi bekleniyor.
Başvuru süreci nasıl olacak?
Yeni hakkın kapsamına girecek kişilerin başvurularında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden alınacak hak sahipliği belgesi esas alınacak.
Buna göre şartları taşıyan kişilerin öncelikle SGK Başkanlığına veya ikamet ettikleri ildeki sosyal güvenlik müdürlüklerine başvurarak hak sahipliğini gösteren resmi belgeyi almaları gerekecek.
Bu belgenin ardından pasaport başvurusu yapılarak hususi damgalı pasaport süreci işletilecek.
Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte yeşil pasaport hakkından yararlanacak yeni gruplar netleşmiş olacak.
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