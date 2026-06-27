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7,5 ve 7,2'lik depremlerin vurduğu Venezuela yine sallandı

7,5 ve 7,2'lik depremlerin vurduğu Venezuela yine sallandı

23:2627/06/2026, Cumartesi
AA
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Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin neden olduğu can kayıpları artıyor.
Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin neden olduğu can kayıpları artıyor.

Venezuela, 24 Haziran'da yaşanan yıkıcı depremlerin ardından bir kez daha sarsıldı. Aragua eyaletine bağlı El Limon bölgesi açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Günler önce 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde 1430 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişinin yaralandığı ülkede artçı sarsıntılar endişeyi artırıyor.

Venezuela'da 24 Haziran'daki depremlerin ardından, 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Aragua eyaletine bağlı El Limon bölgesinin 35 kilometre kuzeydoğusu olduğunu bildirdi.

Açıklamada, 4,8 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirmişti.

USGS, ülkenin Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıklamıştı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi verilmişti.

Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a, yaralı sayısı 3 bin 238'e çıkarken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.



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