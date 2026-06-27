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Türkiye Venezuela için seferber

Türkiye Venezuela için seferber

Oğuzhan Ürüşan
04:0027/06/2026, Cumartesi
G: 27/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Türkiye, Venezuela'daki insani yardım çalışmalarına destek vermek için harekete geçti.
Türkiye, Venezuela'daki insani yardım çalışmalarına destek vermek için harekete geçti.

Türkiye, Venezuela'da meydana gelen iki büyük depremin ardından arama-kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek vermek için harekete geçti.

Deprem bölgesine ulaşacak ekipler ve ekipmanlar için peş peşe iki askeri nakliye uçağı kaldırılırken, AFAD, UMKE, Türk Kızılayı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden oluşan uzman ekipler bölgeye sevk edildi. Kamuoyunda "Koca Yusuf" olarak bilinen ilk A-400M tipi askeri nakliye uçağıyla İstanbul, İzmir ve Denizli'den 38 kişilik AFAD arama-kurtarma ve insani yardım ekibi, Sağlık Bakanlığına bağlı 5 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılayı'ndan 2 insani yardım uzmanı, 2 arama-kurtarma köpeği ile 3 tam donanımlı arama-kurtarma aracı dün İstanbul'dan Venezuela'ya hareket etti. Bunun yanı sıra ikinci A-400M tipi askeri nakliye uçağıyla da İnsani Yardım Tugayı'ndan 22 kişilik uzman ekip, ihtiyaç duyulan ekipmanlarla birlikte deprem bölgesine sevk edildi. Türkiye'nin arama-kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan askeri uçaklar, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan havalanarak Venezuela'daki afet bölgesine doğru yola çıktı.




#Venezuela
#Deprem
#İnsani Yardım
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