Venezuela'daki çifte depremin ağır yıkımı uydu görüntülerine yansıdı

Rodriguez, ilk açıklanan can kaybı verilerine La Guaira'nın henüz tam olarak dahil edilmediğini belirterek, enkazın büyüklüğü nedeniyle birçok noktaya ulaşmanın güç olduğunu söyledi.

"Onlarca bina çöktü. Tanrı'nın bize izin verdiği kadar çok insanı kurtarmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu gerçek bir trajedi." ifadelerini kullandı.