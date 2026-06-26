Venezuela'daki çifte depremin ağır yıkımı uydu görüntülerine yansıdı

Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki çifte deprem, ülkede ağır bir yıkıma yol açtı. Şu ana kadar 235 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 binden fazla kişinin yaralandığı felaketin ürkütücü boyutu, yerleşim yerlerinin adeta haritadan silindiğini gösteren uydu görüntüleriyle gözler önüne serildi. Özellikle La Guaira eyaletinde onlarca binanın çökmesiyle tablo daha da ağırlaşırken, acil durum ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak için başlattığı arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Venezuela dün sabah saatlerinde yaşanan 2 büyük depremle sarsıldı. 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma yol açtı. Ülke kocaman bir moloz yığınına dönerken, Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, ülkedeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 235'e yükseldiğini açıkladı. Bilanço her geçen dakika artarken, uydu görüntüleri felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
YIKILMIŞ YAPILAR VE ENKAZ
Deprem öncesi ve sonrasını gösteren görüntülerde, ayakta duran binaların yerini tamamen yıkılmış yapılar ve enkaz alanlarının aldığı görüldü.
Sahil kesimindeki yerleşimlerde de benzer bir tablo oluşurken, daha önce yoğun yapılaşmanın bulunduğu bölgelerin büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği görüldü.
BİNLERCE KİŞİ KAYIP
Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, ülkedeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 235'e yükseldiğini, 4 bin 300'den fazla kişinin ise yaralandığını bildirdi.
La Guaira eyaletinin depremden en çok etkilenen yer olduğunu vurgulayan Alvarado, "Şu an için elimizde yeterli ilaç ve tıbbi malzeme stoku bulunmaktadır ancak yoğunluğu yönetebilmek adına lojistik ağımızı tamamen La Guaira ve Caracas çevresine kaydırıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, acil durumlar dışında hastaneleri meşgul etmemeleridir" ifadelerini kullandı.
"GERÇEK BİR TRAJEDİ"
Kentte çok sayıda apartmanın çöktüğü, acil durum ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştığı görüldü. Sokaklar beton parçaları ve molozlarla kaplanırken, birçok noktada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Rodriguez, ilk açıklanan can kaybı verilerine La Guaira'nın henüz tam olarak dahil edilmediğini belirterek, enkazın büyüklüğü nedeniyle birçok noktaya ulaşmanın güç olduğunu söyledi.
"Onlarca bina çöktü. Tanrı'nın bize izin verdiği kadar çok insanı kurtarmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu gerçek bir trajedi." ifadelerini kullandı.